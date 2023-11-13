Arda Güler: "Sıkıldım!"

Real Madrid'e transfer olduğu 4 ayda 3 kez sakatlanan ve henüz 1 dakika bile süre alamayan Arda Güler açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler: 'Sıkıldım!'
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13 Kasım 2023 15:28
Real Madrid'e transfer olduğu kısa süre içerisinde 3. kez sakatlanan Arda Güler, Defensa Central'a konuştu.

Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, menisküs sakatlığı nedeniyle 59 gün boyunca sahalardan uzak kaldı ve 7 maç kaçırdı. Ardından, sahalara geri dönemeden 33 günlük kas sakatlığı nedeniyle 7 maç daha kaçırdı. Arda Güler, Vallecano ve Braga maçlarında kadroya girdikten sonra yeniden sakatlandı ve Carlo Ancelotti, 5-6 hafta sahalardan uzak kalabileceğini duyurdu.

Real Madrid, Arda Güler'in 3 kez üst üste sakatlanması üzerine 6 yıllık kulüp doktoru Niko Mihic'in görevine son verdi.

"YIKILDIM! KÖTÜ ŞANS"

Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberin detayında Arda Güler'e 3. kez sakatlandığı açıklandığında gözyaşlarına boğulduğu da belirtildi. 

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