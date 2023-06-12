Arda Güler, şapka çıkarttırdı!

Fenerbahçe, 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşarken ilk golünü asistini yapan ve finalin oyuncusu seçilen Arda Güler adeta şov yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, şapka çıkarttırdı!
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12 Haziran 2023 10:14
Son güncelleme 12 Haziran 2023 10:15
Fenerbahçe 10 yıl sonra Türkiye Kupasını kazanırken  8 yıllık kupa hasretine de son vermiş oldu. Finalin maçının oyuncusu seçilen 18 yaşındaki Arda Güler yine mest etti.

Fenerbahçe'nin genç maestrosu Arda Güler dün gece yine şovunu yaptı. Yetenekli futbolcu daha karşılaşmanın ilk saniyelerinde klasını konuşturdu.

Buluştuğu topu nefis bir pasla Batshuayi'ye aktararak atılan golün asistini yapmış oldu. Bu asisti sonrasında da yine gollük paslar attı ancak arkadaşları değerlendiremedi. Arda özellikle çalımlarıyla da şov yaptı. Başakşehir savunmasına zor anlar yaşattı.

TARAFTARA ARMAĞAN

Arda Güler karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada sezonu kupa kazanarak bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. "Ligde de şampiyon olmak isterdik ancak olmadı. Bu kupayı taraftarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu.

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