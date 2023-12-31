Arda Güler, sahaya çıkmaya hazırlanıyor!

Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler'in, 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında süre alması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, sahaya çıkmaya hazırlanıyor!
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31 Aralık 2023 14:58
Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, sakatlığını atlatan ve takımla da çalışmalara başlayan 18 yaşındaki genç futbolcunun, 3 Ocak'taki Mallorca maçında süre alabileceği belirtildi.

Real Madrid'de daha önce de sakatlıkları sonrası kadroya giren genç futbolcunun, bu kez sahaya çıkmasının oldukça yakın olduğu kaydedildi.

İspanyol devine transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, daha önce Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.

Real Madrid ile Mallorca arasındaki karşılaşma 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.

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