"Arda Güler sahada Messi gibi takılıyor"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sosyal medyada gündemin zirvesinde yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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'Arda Güler sahada Messi gibi takılıyor'
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17 Nisan 2023 09:34
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı Arda Güler, Ankaragücü maçında 11'de sahaya çıkarken ilk 45 dakikada tek başına resital sundu.

Sadece futbolseverleri değil, kendisini yakından takip eden PSG, Barcelona ve Napoli'nin scoutlarını da büyüledi.

Başkan Ali Koç'un 'Bu yaz seni bırakmam' dediği Arda, futboluyla sosyal medyada gündemin zirvesinde yer alırken şu yorumlar yapıldı: 'Sahada Messi gibi takılıyor vallahi.', 'Tek başına oynuyor.', 'Arda oynuyor diğerleri izliyor.'  

 
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