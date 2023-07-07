Arda Güler sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'den 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Arda Güler sağlık kontrolünden geçti
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07 Temmuz 2023 13:26
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.

La Liga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattı. Dün Madrid'e giden yıldız futbolcunun imza töreni öncesinde sağlık kontrolleri tamamlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.
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