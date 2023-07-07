Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.
La Liga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattı. Dün Madrid'e giden yıldız futbolcunun imza töreni öncesinde sağlık kontrolleri tamamlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.
La Liga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattı. Dün Madrid'e giden yıldız futbolcunun imza töreni öncesinde sağlık kontrolleri tamamlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.