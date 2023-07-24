Arda Güler riske edilmedi

Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan ve herkesin merakla izlemeyi beklediği Arda Güler ilk hazırlık maçında riske edilmedi ve forma şansı bulamadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Arda Güler riske edilmedi
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24 Temmuz 2023 08:42
Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, merakla beklenen hazırlık maçında forma giymedi.

Karşılaşmadan 1 gün önce sağ dizinde ağrı hisseden Arda Güler, önceki gün yapılan antrenmana katılmadı.

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Champions Tour kapsamındaki Real Madrid-Milan karşılaşması, Arda Güler'in ilk maçı olması bekleniyordu. Ancak hafif sakatlığı bulunan milli yıldız, kadroda yer almasına karşın süre bulamadı.

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Maçın 25. dakikasında Tomori, 42. dakikasında Romero'nun golleriyle ilk yarıyı Milan 2-0 önde tamamladı.

Real Madrid, 57 ve 59. dakikalarda Valverde'nin golleriyle skoru eşitlerken son sözü 84. dakikada Vinicius Junior söyledi.

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