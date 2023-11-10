Haber Tarihi: 10 Kasım 2023 15:10 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 15:10

Arda Güler Real Madrid'de sakatlık geçirdi: Arda Güler sakatlandı mı?

Arda Güler Real Madrid'de sakatlık geçirdi... Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan Arda Güler'in, henüz İspanyol devinin formasını giyemeden üçüncü kez sakatlandığı belirtildi. Peki, Arda Güler sakatlandı mı?

Arda Güler Real Madrid'de sakatlık geçirdi: Arda Güler sakatlandı mı?
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Milli futbolcu Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in bugünkü antrenmanına çıkmadı.

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI?
Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.

Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.

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