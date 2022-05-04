Arda Güler özel izinle derbide sahada

U17 Milli Takımımızın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna çağrılan Arda Güler, özel izinle Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Güler özel izinle derbide sahada
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04 Mayıs 2022 10:09
U17 Milli Takımı'nın 16 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı.

Kadroya Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler de davet edildi. Genç futbolcu Milli Takım kampı nedeniyle Beşiktaş derbisini kaçıracaktı ancak özel izin alındı.

Arda Güler, pazar günü sahada olacak, kampa da pazartesi katılacak. 

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