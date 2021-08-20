Arda Güler: "O frikikte topun başına geçmeyi çocukken çok istedim"

Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu futbolcusu Arda Güler, Helsinki maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Arda Güler: 'O frikikte topun başına geçmeyi çocukken çok istedim'
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20 Ağustos 2021 00:28
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan 16 yaşındaki Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Forma şansı bulmasıyla ilgili konuşan Güler, "Hocama şans verdiği için teşekkür ederim. Aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri frikikte topun başına geçmeyi çok istedim. Bu sefer olmadı ama bir dahakine olacak." dedi.

- Arda Güler 16 yaşında Avrupa maçında 

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği bir başka genç Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki oyuncusu, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.

 

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