Arda Güler: 'O frikikte topun başına geçmeyi çocukken çok istedim'

- Arda Güler 16 yaşında Avrupa maçında



Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği bir başka genç Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi.



Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki oyuncusu, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.





UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan 16 yaşındaki Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Forma şansı bulmasıyla ilgili konuşan Güler, "Hocama şans verdiği için teşekkür ederim. Aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri frikikte topun başına geçmeyi çok istedim. Bu sefer olmadı ama bir dahakine olacak." dedi.