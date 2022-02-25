Arda Güler, maç sırasında yaş atladı!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Slavia Prag karşısında oyuna girdiği son 33 dakikada gösterdiği performansla bir kez daha alkış aldı.



Maç oynandığı sırada 24 Şubat'tan 25 Şubat'a geçilmesi nedeniyle 16. yaşından 17. yaşına giren Arda Güler, Fenerbahçe'nin attığı son golde de yetenekleriyle takdir topladı.



Sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve iki Slavialı oyuncunun arasından sıyrılarak açısını düzelten Arda, rakip savunmanın da dengesini bozdu. Arda'nın şutu kaleciden döndü ancak seken topu alan Mergim Berisha fileleri havalandırdı.



ARDA'NIN İSTATİSTİKLERİ



30 kez topla buluşan Arda Güler, 14 isabetli pas verdi. 1 kritik pas veren genç oyuncu, 2 kez orta yapıp 1 isabet sağladı ve 3 uzun pasının 1'i adresi buldu.



4 driplinginin 3'ünde başarı kaydeden ARda, 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.





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