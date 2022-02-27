İngiliz devi Liverpool'a yakınlığıyla bilinen "liverpool.com", Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i mercek altına aldı.



Haber yorumda, "Liverpool harika çocuk Arda Güler'i transfer etmeli. Henüz 17 yaşına yeni girdi. Fenerbahçe, Slavia Prag'a elenerek Avrupa defterini kapattı ama Arda Güler için yollar açıldı. Geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyor. Berisha'nın golü öncesinde attığı çalımlar da onun yeteneğini gözler önüne serdi." analizi yapıldı.



ARDA GÜLER KLOPP'UN SİSTEMİNE UYUYOR



Haberde, "Messi de aynı yaşlarda parlamaya başlamıştı. Çekya medyası Arda'nın bir gün Real Madrid'de oynayabileceğini yazdı. Arda, yüksek teknik kapasitesi sebebiyle orta alanın her bölgesinde oynayabilir.Yaşı sebebiyle Klopp'un transfer stratejisine de tam olarak uyuyor. Onu erken yaşta transfer etmek daha akıllıca bir hamle olur. Çünkü yaşı ilerledikçe fiyatı da doğru oranda yükselecektir. O zaman transfer açısından işler zorlaşır" ifadeleri kullanıldı.



LIVERPOOL ELİNİ ÇABUK TUTMALI



Arda'nın yakın zamanda Fenerbahçe A Takımı'nın değişmez bir parçası olacağı vurgulanırken, "Bu bir sır değil. Arda bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası olacak. Taraftarlar ona bayılıyor. Ona sadece Fenerbahçeliler değil, herkes destek veriyor. Liverpool bu sebeple elini çabuk tutmalı. İnanılmaz bir potansiyeli var. Biraz daha beklemeye karar verirlerse bonservis bedeli inanılmaz artacaktır. Şimdiden peşinde birçok kulüp bulunuyor." denildi.



