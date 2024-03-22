Arda Güler kısa sürede fark yaratıyor

Arda Güler, Real Madrid'de forma giyebilmek için eline geçen az sayıdaki dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyor.



Katkısı ve hücuma etkisi, sahip olabildiği dakikaların katbekat üstünde. Real Madrid ile Lig, Kupa ve Süper Kupa'da toplam 7 maçta oynadı. İstatistiklere tek tek bakarsanız dikkat çekici değil. Ancak onları bir araya getirirseniz senaryo değişiyor.



İlk maçına 6 Ocak'ta Arandina karşısında kupada çıkan Arda Güler tüm maçlarda toplamda 98 dakika forma giydi.



Bu maçlarda kaleye 5 şut çekti, 2 topu direkten döndü, 1 gol attı ve 1 penaltı kazandırdı. Yani aldığı kısıtlı dakikalarda harika bir oyun ortaya koydu.



Kupa maçı sayılmazsa Arda Güler diğer maçlarda sahada ortalama 6 dakika kaldı.





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