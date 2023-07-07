Arda Güler: 'Kiraya gitmeyeceğim'

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, geleceği konusunda sorulara yanıt verdi.



İmza töreninde kendisine sorulan Bu yıl kiralanabileceğin konuşuluyor. "Modric, Bellingham gibi çok önemli oyuncularla birlikte şansın var mı?" sorusuna cevap veren Arda, "Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım, severim. Oynamak için geldim. Kazanmak istiyorum, bunun için her şeyi yapmak ve kendimi Real Madrid'de göstermek istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim. Real Madrid'de kalacağım." dedi.



Daha sonra yine kendisine kiraya gidip gitmeyeceği hakkında sorulan "Bir sene kiralık gideceksen bu hangi takım olabilir, Leverkusen mi?" sorusuna cevap veren genç yıldız, "Aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Birçok kulüp beni istedi. Ben Real Madrid'i seçtim. Real Madrid'e oynamak için geldim. Başka bir takıma gitmek istemiyorum. Ben Real Madrid'de kazanmak istiyorum. Planım bu." sözlerini sarf etti.



