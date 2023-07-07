Arda Güler kardeşi var mı, kaç kardeşi var?

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de profesyonel sözleşme imzaladığı Arda Güler, Ağustos 2021'de Sarı Lacivertli forma ile ilk defa resmi bir maçta boy gösterdi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Helsinki'yi konuk ettiği maçın 67. dakikasında Filip Novak'ın yerine oyuna girdi. Şubat 2022'de Hatayspor maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan genç yetenek, bulduğu şansı iyi değerlendirdi ve gelecek adına ümit verdi. Şık çalımları, başarılı frikikleri, şutları ve orta sahada oyun kurucu rolündeki başarısıyla genç yaş gruplarında 10 numarayı alan 16 yaşındaki oyuncu, Şubat 2019'da Gençlerbirliği'nden transfer edildi. Fenerbahçeli taraftarlar, Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler nereli, boyu kaç, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını araştırıyor ve genç oyuncu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte detaylar...Arda Güler'in annesinin adı Serap Güler, Arda Güler'in babasının adı ise Ümit Güler'dir.Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. 2014 yılında 9 yaşında iken Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda, yeteneği ile ön plana çıktı. 2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç solak, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı.14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, hayalini kurduğu kulübe geldiğini belirtmiş ve "Bir yanda yıllardır beraber futbol oynadığım takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan ayrılmanın üzüntüsü, diğer tarafta taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum kulübe gelmenin mutluluğu..." ifadelerini kullanmıştı.Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol atan Arda, asıl çıkışı Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda yaptı. Çıktığı 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynayan Arda'nın uzun yıllar Türk futboluna katkı sunması bekleniyor.10 numara pozisyonunda oynayan solak genç, idol olarak Fenerbahçe efsanesi Alex'i görüyor.Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde fark yaratan 16 yaşındaki Arda Güler, geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Sol ayağını çok iyi kullanan ve 10 numara pozisyonunda görev alan Arda, Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Ekrem Ekşioğlu'nun da yakından bildiği bir oyuncu...Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in profesyonel sözleşme imzasına Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Koordinatör Selçuk Şahin, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve Arda Güler'in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katıldı.Fenerbahçe, Arda Güler'i Gençlerbirliği'nden 14 yaşında iken altyapısına dahil etmişti. Genç oyuncunun 19 Mayıs Stadyumu'nda top toplayıcılık yaptığı andan bir kare.Helsinki maçında Sarı Lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giyen Arda, karşılaşma sonunda hocası Vitor Pereira'dan büyük bir övgü aldı. Pereira, Arda için ''Kariyerimde Porto gibi çok önemli bir kulüpte 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm.'' ifadelerini kullandı.Yaklaşık 3 senedir Fenerbahçe altyapısında olan ve sol ayağıyla beğeni toplayan 16 yaşındaki Arda, Sarı Lacivertlilerin potansiyelli yıldız adayı. Aynı zamanda alt yaş gruplarındaki takımlarda kaptanlıkta yapan yetenekli isim; Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Ekrem Ekşioğlu'nun da yakından bildiği bir oyuncu olarak ön plana çıkıyordu.16 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Dinamo Zagreb'in ev sahipliğinde gerçekleşen Mladen Ramljak Turnuvası'nın en eyi oyuncusu seçilmişti. Resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunan Güler, "Hırvatistan'da katıldığımız Memorial Mladen Ramljak Turnuvası'nda çok güzel tecrübeler kazandık. Herkesin emeğine sağlık. Ayrıca turnuvanın "En İyi Oyuncusu" seçildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.Arda Güler... Fenerbahçe altyapısının en heyecan veren ismi. 16 yaşındaki yıldız adayı, Slavia Prag karşısında 3-1 kaybedilen maçta 75. dakikada oyuna girip kısa süre sahada kalsa da neden altyapını prensi olduğunu gösterdi. Arda, adeta resital sergiledi, Ferdi'nin golünde pası atan isim oldu. İsmail Kartal, öğrencisinin bu performansını karşılıksız bırakmadı. Arda Güler, dün akşam Hatayspor karşısında kariyerinde ilk kez sahaya 11'de çıktı. 16 yaşındaki oyuncu, yine çok iyi bir performans sergiledi. Tribünler, büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Arda'yı, top her ayağına geldiğinde alkışlarla, tezahüratlarla destekledi.