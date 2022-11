Arda Güler: 'Jesus beni de yıldız yapar'

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Maçta bir gol, bir asistle oynayan genç oyuncu Arda Güler, "Çok mutluyum. Çok iyi bir galibiyet aldık. Grubu da lider bitirdik. Tüm takımı tebrik ediyorum. Bu maça çok iyi çalışmıştık. Karşılığını aldık. (Gol sevinci için) annem 2 ay önce kalbinden ameliyat olmuştu. Sonrasında futbola odaklanmak çok zordu. Kendime söz verdim, 'ilk golümü ona armağan edeceğim' diye. Motivasyonumu öyle sağlıyordum. Gol atınca çok mutlu oldum ve anneme armağan ettim." dedi.



Arda Güler gol ve asisti içinse, "Grubu lider tamamladık. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hedefimiz her oynadığımız maçı kazanmak. (Gol anı) Biri uzun pas attı, hatırlamıyorum. Valencia çıktı, ben de topun önüme düşeceğini hissettim. (asistle ilgili) Maçtan önce Arao yanıma geldi. 'Golün var' dedi. Ben de 'İnşallah sen neden atmıyorsun', dedim. 'Benim gole ihtiyacım yok' dedi. O da attı. Onun için de çok mutluyum. Tüm takımı tebrik ederim." diye konuştu.



Arda Güler sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her zaman çok çalışmaya devam edeceğim. Bazen oynuyorum, bazen oynamıyorum. Buradan hocama da çok teşekkür ediyorum. Her zaman benimle özel ilgileniyor. Ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini Bireysel gelişimime de odaklanıyorum. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."



Jorge Jesus'tan övgüyle bahseden Arda, "Jorge Jesus çok büyük bir hoca. Sayısız oyuncu çıkarmış biri. İnşallah ben de onlardan biri olurum. Bizle özel ilgileniyor, hem saha içinde hem saha dışında. İnşallah gelişmeye devam ederim. Ben her zaman çalışmaya devam etmek zorundayım. Hocam ne zaman şans verirse elimden geleni yapmak istiyorum. İdmanlardan önce ve sonra çalışmaya devam etmeliyim. Bireysel gelişimim devam ediyor. Tabii ki oynadığım zaman çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.



Arda Güler son olarak, "Kendimi geliştirmeye devam etmek zorundayım. Yarın, bugünden daha iyi olmak zorundayım. Çocukluk hayalim Fenerbahçe..." diyerek sözlerini noktaladı.