'Arda Güler'in seçimi Sevilla oldu' iddiası!

Fenerbahçe'deki geleceği merakla beklenen Arda Güler'in kendisini isteyen ekiplerden Sevilla'yı tercih ettiği iddia edildi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler'in yetiştiriciliği ile ünlü olan İspanyol devi Sevilla'ya transfer olmayı seçtiği ifade edildi. Haberde Benfica, Barcelona, Real Madrid gibi ekiplerden çok daha önce Arda ile ilgilenen Sevilla'nın oyuncuyu ikna ettiği iddiası okuyuculara aktarıldı.
Arda Güler'in sözleşmesindeki fesih bedeli olan 17,5 milyon euronun yanı sıra oyuncuya ödenecek ücret de eklendiğinde Sevilla'nın maddi yükü karşılamakta zorlanabileceğinin altı çizildi.
"YILDIZLAR SATILMAK ZORUNDA"
Sevilla'nın bu transferi gerçekleştirebilmek için takımın önemli isimlerinden Bono, En-Nesyri, Ocampos, Acuna gibi isimlerin satışının gerekebileceği vurgulandı.
Son olarak haberde Sevilla için Arda Güler hamlesinin geleceğe yönelik büyük beklenti barındırmasının yanında ödenecek ücretler bakımından aynı oranda risk de içerdiği ifade edildi.
Arda Güler ve Fenerbahçe cephesinden bu iddiaların ardından nasıl bir cevap geleceği merakla beklenmeye başlandı.
İşte o haber:
Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler'in yetiştiriciliği ile ünlü olan İspanyol devi Sevilla'ya transfer olmayı seçtiği ifade edildi. Haberde Benfica, Barcelona, Real Madrid gibi ekiplerden çok daha önce Arda ile ilgilenen Sevilla'nın oyuncuyu ikna ettiği iddiası okuyuculara aktarıldı.
Arda Güler'in sözleşmesindeki fesih bedeli olan 17,5 milyon euronun yanı sıra oyuncuya ödenecek ücret de eklendiğinde Sevilla'nın maddi yükü karşılamakta zorlanabileceğinin altı çizildi.
"YILDIZLAR SATILMAK ZORUNDA"
Sevilla'nın bu transferi gerçekleştirebilmek için takımın önemli isimlerinden Bono, En-Nesyri, Ocampos, Acuna gibi isimlerin satışının gerekebileceği vurgulandı.
Son olarak haberde Sevilla için Arda Güler hamlesinin geleceğe yönelik büyük beklenti barındırmasının yanında ödenecek ücretler bakımından aynı oranda risk de içerdiği ifade edildi.
Arda Güler ve Fenerbahçe cephesinden bu iddiaların ardından nasıl bir cevap geleceği merakla beklenmeye başlandı.
İşte o haber:
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