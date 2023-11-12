Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı! Real Madrid'de flaş karar!

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de önemli bir gelişme yaşandı.



İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, kulübün baş sağlık sorumlusu Niko Mihic ile yollarını ayırdı.



Real Madrid'in bu kararı almasında başta Arda Güler'in sakatlığı olmak üzere futbolcuların sakatlıklarının sürekli nüksetmesinin etkili olduğu ifade edildi.



Arda Güler'in durumunun, Hırvat doktorla ilgili alınan ayrılık kararı için tek etken olmadığı kaydedildi.



İspanyol devinde son bir yıl içinde birçok oyuncunun sakatlığının nüksettiği ifade edildi. Zaman zaman sakatlık yaşayan oyuncular ve sağlık bölümü arasında tartışmaların yaşandığı hatırlatıldı.



Bu gelişmelerin ardından Real Madrid'in kulüpte 6 yıldır görev alan Mihic ile yollarını ayırdığı aktarıldı.



3 KEZ SAKATLANDI!



Fenerbahçe'den Real Madrid'e 6 Temmuz'da transfer olan Arda Güler, 3 kez sakatlık yaşamıştı. Milli oyuncu, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.





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