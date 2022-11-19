Arda Güler'in milli takım gururu!

Türk futbolun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Arda Güler, 17 yaşında Millİ Takım formasını giydi.



Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler, Çekya maçının 67. dakikasında Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu ve bu heyecanı ilk kez yaşadı.



25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler A Milli formayı en genç yaşta giyen 4. futbolcu oldu.









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