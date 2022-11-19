Arda Güler'in milli takım gururu!

25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler, A Milli formayı en genç giyen 4. oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Arda Güler'in milli takım gururu!
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19 Kasım 2022 21:38
Türk futbolun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Arda Güler, 17 yaşında Millİ Takım formasını giydi.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler, Çekya maçının 67. dakikasında Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu ve bu heyecanı ilk kez yaşadı.

25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler A Milli formayı en genç yaşta giyen 4. futbolcu oldu.

 

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