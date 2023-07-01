Arda Güler'in golü Puskas ödülüne aday olabilir

Arda Güler'in A Milli Takım ile Galler'e attığı gol, FIFA tarafından Haziran ayı Puskas ödülüne aday gösterildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Arda Güler'in golü Puskas ödülüne aday olabilir
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01 Temmuz 2023 14:25
Son güncelleme 01 Temmuz 2023 16:14
FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu.

2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.

Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.



 
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