Arda Güler'in dönüşü için net tarih!

sezon başında Fenerbahçe'de transfer ettiği genç yıldızsahalara dönüş tarihi netleşti.İspanyol basınından El Chiringuito'nun haberine göre; Arda Güleritibarıyla tam anlamıyla iyileşecek ve Real Madrid formasıyla maçlara çıkmaya hazır hale gelecek.Haberde; Real Madrid yetkililerinin, 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında Arda Güler'in ilk maçın çıkmasını planladığı yazıldı.Sezon başı hazırlık kampında dizinden sakatlanan Arda Güler ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Daha sonra tedavi sürecinin atlatan ve idmanlara başlayan Arda Güler arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay süren bir tedavi sürecine başlamıştı.Arda Güler, yaklaşık 10 gündür Real Madrid ile takım idmanlarına çıksa da henüz İspanyol devinin forması ile bir maça çıkamadı.