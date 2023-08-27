Real Madrid'e transferinden sonra sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Arda Güler'in dönüş tarihi netlik kazanıyor.
AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun eylül ayının sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.
Arda Güler, Real Madrid'e transferi sonrası sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında bile süre alamamıştı.
AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun eylül ayının sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.
Arda Güler, Real Madrid'e transferi sonrası sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında bile süre alamamıştı.