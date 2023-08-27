Arda Güler'in dönüş tarihi!

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler'in gelecek ayın sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'in dönüş tarihi!
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27 Ağustos 2023 10:08
Real Madrid'e transferinden sonra sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Arda Güler'in dönüş tarihi netlik kazanıyor.

AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun eylül ayının sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Arda Güler, Real Madrid'e transferi sonrası sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında bile süre alamamıştı.

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