Arda Güler'in Çaykur Rizespor performansı

Fenerbahçe'nin 17. yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında yakaladığı istatistiklerle göz doldurdu.Genç oyuncu ikinci yarıda oyuna girerek Valencia'ya asist yaptığı Çaykur Rizespor karşısında 64 kez topla buluşurken 43 isabetli pasla yüzde 93 pas yüzdesi elde etti. Çaykur Rizespor ceza sahasına 7 kez giren Arda, 2 kez kaleye şu ve 2 kez de kenar ortası yaptı.Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Arda'yı yorumlayan eski Fenerbahçeli İlker Yağcıoğlu, "" sözlerini kullandı.Güntekin Onay ise Arda Güler'le ilgili, "" diyerek Arda Güler'in performansından övgüyle söz etti.