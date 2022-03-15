Arda Güler'in akıl hocası: Mesut Özil

Samandıra'da herkese karşı çok saygılı olan Arda Güler çocukluğundan bu yana gelen Mesut Özil hayranlığını gizlemiyor.Tesislerde sürekli, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla vakit geçiren 17 yaşındaki genç futbolcu, Mesut'tan tavsiyeler alıyor. Mesut Özil ise "Kardeşim" diye hitap ettiği Arda Güler ile hem antrenmanlarda hem de tesis dışında özel olarak ilgileniyor.Kanarya'nın genç yeteneğinin kendisinden istediği her şeyi yerine getiren Mesut, Arda'ya tecrübelerini aktarıp mentorluk yapıyor.