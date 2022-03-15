Arda Güler'in akıl hocası: Mesut Özil

Tesislerde sürekli Mesut Özil ile vakit geçiren Arda Güler, Mesut'tan tavsiyeler alıyor.

Haber; Sabah
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Arda Güler'in akıl hocası: Mesut Özil
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15 Mart 2022 11:45
Samandıra'da herkese karşı çok saygılı olan Arda Güler çocukluğundan bu yana gelen Mesut Özil hayranlığını gizlemiyor.

Tesislerde sürekli, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla vakit geçiren 17 yaşındaki genç futbolcu, Mesut'tan tavsiyeler alıyor. Mesut Özil ise "Kardeşim" diye hitap ettiği Arda Güler ile hem antrenmanlarda hem de tesis dışında özel olarak ilgileniyor.

Kanarya'nın genç yeteneğinin kendisinden istediği her şeyi yerine getiren Mesut, Arda'ya tecrübelerini aktarıp mentorluk yapıyor.  
 
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