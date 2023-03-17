Arda Güler ile Rakitic arasında maç sonu neler yaşandı?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Sevilla maçının ardından tecrübeli oyuncu Ivan Rakitic ile iletişime geçti.



FORMASINI ALDI



Maçın ardından Hırvat yıldız ile formasını değiştirmek isteyen Arda, Rakitic'e bir türlü ulaşamayınca soyunma odasına gitti. Daha sonra Arda'nın kendisine ulaşmak istediğini öğrenen Ivan Rakitic, Fenerbahçe soyunma odasına giderek genç oyuncuya formasını verdi. Böylelikle Arda Güler, saha içinde sık sık mücadeleye girdiği Ivan Rakitic'in formasına kavuşmuş oldu.



Fenerbahçe-Sevilla maçında Arda Güler karşılaşmada 84 dakika sahada kalırken, Ivan Rakitic de 83. dakikada kenara geldi.

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