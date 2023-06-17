Arda Güler için yeni talip Milan!

Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler'in son talibi İtalyan devi Milan oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Güler için yeni talip Milan!
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17 Haziran 2023 12:15
Son güncelleme 17 Haziran 2023 14:03
Birçok Avrupa devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu. Sarı-lacivertliler 18 yaşındaki futbolcuyu 1 sezon daha kalması için ikna etmeye çalışırken, İtalya'dan yeni bir iddia geldi. 

Çizme basınına yansıyan haberlere göre Milan, Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye sıcak bakıyor.

18 yaşındaki milli yıldızı aynı zamanda Newcastle, Ajax, PSG ve Tottenham da istiyor...

Arda Güler bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist kaydetti. 

Fenerbahçe'nin genç yıldızının geleceğiyle ilgili net durumun önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor.

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