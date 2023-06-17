Arda Güler için yeni talip Milan!

Birçok Avrupa devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu. Sarı-lacivertliler 18 yaşındaki futbolcuyu 1 sezon daha kalması için ikna etmeye çalışırken, İtalya'dan yeni bir iddia geldi.
Çizme basınına yansıyan haberlere göre Milan, Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye sıcak bakıyor.
18 yaşındaki milli yıldızı aynı zamanda Newcastle, Ajax, PSG ve Tottenham da istiyor...
Arda Güler bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist kaydetti.
Fenerbahçe'nin genç yıldızının geleceğiyle ilgili net durumun önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor.
Çizme basınına yansıyan haberlere göre Milan, Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye sıcak bakıyor.
18 yaşındaki milli yıldızı aynı zamanda Newcastle, Ajax, PSG ve Tottenham da istiyor...
Arda Güler bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist kaydetti.
Fenerbahçe'nin genç yıldızının geleceğiyle ilgili net durumun önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor.
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