Arda Güler için yeni talip!

Borussia Dortmund, Real Madrid'in Arda Güler'i kiralamaya karar vermesi durumunda genç yıldız için girişimde bulunabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler için yeni talip!
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16 Şubat 2024 12:47
Real Madrid forması giyen Arda Güler için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un, 18 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi öncesi ilgilendiği aktarıldı.

YENİDEN GİRİŞİM OLABİLİR

Gelecek sezon planlamasını şimdiden yapan Dortmund'un, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in kiralanmaya karar verilmesi durumunda yeniden girişimi olabileceği öne sürüldü.

REAL MADRID PERFORMANSI

Arda Güler için daha önce de Bayer Leverkusen ve Tottenham'ın adı geçmişti.

18 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 89 dakika süre aldı.

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