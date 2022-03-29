Arda Güler için tarihi rakam ve ilk teklif

Henüz 17 yaşındaki Arda Güler, Türk futbolunun önümüzdeki yıllardaki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.



Fenerbahçe'de başarı merdivenlerini çok hızlı bir şekilde katetmeye başlayan Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşinde koşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde genç futbolcuyla sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin, oyuncu için belirlediği serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.



SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON EURO



Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Şimdiden Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Arda Güler için Arsenal ve Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi. Takvim'in haberine göre Sarı-lacivertlilerin genç oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon olarak belirlediği öğrenildi.



ARSENAL, FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAPTI



Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; 17 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in teklifte bulunduğu belirtildi. Öte yandan İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre ise Barcelona da Arda Güler'i gündemine aldı.



ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ



Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 resmi karşılaşmanın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Genç yıldız, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı.





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