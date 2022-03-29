Arda Güler için tarihi rakam ve ilk teklif

Arda Güler Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. İngiliz basını Arsenal'in Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı iddia ederken Barcelona'nın da 17 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Güler için tarihi rakam ve ilk teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2022 10:20
Henüz 17 yaşındaki Arda Güler, Türk futbolunun önümüzdeki yıllardaki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de başarı merdivenlerini çok hızlı bir şekilde katetmeye başlayan Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşinde koşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde genç futbolcuyla sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin, oyuncu için belirlediği serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.

SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Şimdiden Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Arda Güler için Arsenal ve Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi. Takvim'in haberine göre Sarı-lacivertlilerin genç oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon olarak belirlediği öğrenildi.

ARSENAL, FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAPTI

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; 17 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in teklifte bulunduğu belirtildi. Öte yandan İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre ise Barcelona da Arda Güler'i gündemine aldı.

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 resmi karşılaşmanın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Genç yıldız, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.