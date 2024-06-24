Arda Güler için sakatlık gerçeği!

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EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan Milli Takımımız'ın, Portekiz karşısında aldığı ağır yenilginin ardından herkes 'Arda Güler neden ilk 11'de başlamadı?' sorusunu sormaya başladı. A Milli Takımı'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aldığı kararın nedenini 'yorgunluk' vurgusuyla açıkladı.İtalyan hocanın Arda Güler ile ilgili kararının perde arkası ortaya çıktı. İşte Milli Takım'la ilgili herkesin merak ettiği sorunun cevabı...Arda Güler, Portekiz maçından bir gün önce ağrıları olduğunu dile getirdi. Sağlık ekibi zaman kaybetmeden Arda'nın MR'ını çekti. Genç yetenek, önlem olarak o gün yapılan idmana çıkarılmadı. MR sonuçları temiz çıktı.Maç sabahı Arda Güler ile Vincenzo Montella arasında bir toplantı gerçekleşti. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu toplantıda İtalyan çalıştırıcıya ağrılarının devam ettiğini söyledi. Sakatlık riskinden korkan ve Çekya maçını hedefleyen Montella, Arda'yı 11'de başlatmama kararı aldı.Maçın 70. dakikasında oyuna giren Arda Güler, kendini saha içinde riske atmadı. Maç sırasında yaşanan bir korner pozisyonunda, kasığını göstererek Hakan Çalhanoğlu'ndan korner atışını yapmasını istedi.Portekiz maçı sonrası, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kendisini alnından öptüğü fotoğrafı paylaşan Arda Güler,ifadelerini kullandı.A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü.Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile Teknik Direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti.Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp başka bir oyuncuya verdiği görüldü.Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti.Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.A Milli Takımız, Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.Türkiye Futbol Federasyonu, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili bir açıklama yayımladı.A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız.