Arda Güler için Milli Takım gelişmesi

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, A Milli Takım'ın geniş listesine girdi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, A Milli Takım Futbol Takımı'nın kurmayları, 17 yaşındaki Arda ile birlikte bir süredir Milli Takım'dan uzak kalan Emre Mor'u da geniş oyuncu listesine ekledi.



A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile mücadele edecek.



Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak.





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