Arda Güler için iki kulüp öne çıktı: Milan - Dortmund

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip olan dünya devleri arasında Milan ve Dortmund öne çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Güler için iki kulüp öne çıktı: Milan - Dortmund
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2023 11:26
Fenerbahçe'de; Başkan Ali Koç ile yönetimi, takım kaptanları ve taraftarlar, futbol piyasasının yeni fenomeni haline gelen Arda Güler'in kalması için uğraşıyor.

Genç yıldız ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini gizlemiyor. Arda, yapılan ikinci görüşmede de yurtdışında oynamak istediğini yöneticilere iletti. Tarafların bayram sonrası yeniden bir araya geleceği ancak görüşmelerin olumsuz yönde ilerlediği belirtiliyor. Fenerbahçe, ayrılık ihtimaline de hazırlanıyor.

TAKSİTLİ TEKLİFLERİ REDDETİ

Kulüp, 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin peşin ödenmesini isterken taksitli teklifleri geri çeviriyor. Ayrıca, anlaşmaya sonraki satıştan pay koyulmasına da çalışılıyor. Son olarak Sandro Tonali'yi 70 milyon Euro'ya Newcastle United'a satan Milan, Arda ile görüşmek için resmi izin istedi.

DORTMUND VE MILAN ÖN PLANDA

Real Madrid ve Barcelona'nın da talip olduğu Arda Güler'in önceliği imza atacağı takımda düzenli oynamak. 18'lik yetenek bu nedenle Milan ve Borussia Dortmund başta olmak üzere, Sevilla, Benfica, Ajax ile Leipzig gibi kendisini ilk 11'de kullanmayı düşünen takımlara öncelik veriyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery