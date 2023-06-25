Arda Güler için iki kulüp öne çıktı: Milan - Dortmund

Fenerbahçe'de; Başkan Ali Koç ile yönetimi, takım kaptanları ve taraftarlar, futbol piyasasının yeni fenomeni haline gelen Arda Güler'in kalması için uğraşıyor.
Genç yıldız ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini gizlemiyor. Arda, yapılan ikinci görüşmede de yurtdışında oynamak istediğini yöneticilere iletti. Tarafların bayram sonrası yeniden bir araya geleceği ancak görüşmelerin olumsuz yönde ilerlediği belirtiliyor. Fenerbahçe, ayrılık ihtimaline de hazırlanıyor.
TAKSİTLİ TEKLİFLERİ REDDETİ
Kulüp, 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin peşin ödenmesini isterken taksitli teklifleri geri çeviriyor. Ayrıca, anlaşmaya sonraki satıştan pay koyulmasına da çalışılıyor. Son olarak Sandro Tonali'yi 70 milyon Euro'ya Newcastle United'a satan Milan, Arda ile görüşmek için resmi izin istedi.
DORTMUND VE MILAN ÖN PLANDA
Real Madrid ve Barcelona'nın da talip olduğu Arda Güler'in önceliği imza atacağı takımda düzenli oynamak. 18'lik yetenek bu nedenle Milan ve Borussia Dortmund başta olmak üzere, Sevilla, Benfica, Ajax ile Leipzig gibi kendisini ilk 11'de kullanmayı düşünen takımlara öncelik veriyor.
Genç yıldız ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini gizlemiyor. Arda, yapılan ikinci görüşmede de yurtdışında oynamak istediğini yöneticilere iletti. Tarafların bayram sonrası yeniden bir araya geleceği ancak görüşmelerin olumsuz yönde ilerlediği belirtiliyor. Fenerbahçe, ayrılık ihtimaline de hazırlanıyor.
TAKSİTLİ TEKLİFLERİ REDDETİ
Kulüp, 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin peşin ödenmesini isterken taksitli teklifleri geri çeviriyor. Ayrıca, anlaşmaya sonraki satıştan pay koyulmasına da çalışılıyor. Son olarak Sandro Tonali'yi 70 milyon Euro'ya Newcastle United'a satan Milan, Arda ile görüşmek için resmi izin istedi.
DORTMUND VE MILAN ÖN PLANDA
Real Madrid ve Barcelona'nın da talip olduğu Arda Güler'in önceliği imza atacağı takımda düzenli oynamak. 18'lik yetenek bu nedenle Milan ve Borussia Dortmund başta olmak üzere, Sevilla, Benfica, Ajax ile Leipzig gibi kendisini ilk 11'de kullanmayı düşünen takımlara öncelik veriyor.