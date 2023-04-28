Arda Güler için geri sayıma geçildi: 6 maç

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesindeki, "1500 dakika süre almazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesinin devre dışı kalması için geri sayıma geçildi.Muhtemel 8 maçın 6'sında 90'ar dakika oynarsa 1504 dakikaya ulaşacak Arda'da madde geçersiz olacak. Öte yandan genç oyuncu ile kontrat yenileme görüşmeleri de devam ediyor.Genç yıldız gösterdiği performansla alkış almaya devam eden futbolcu Avrupa'dan pek çok takımın radarına girdi. Bu anlamda Arda Güler'in geleceği büyük merak konusu oldu.