Arda Güler için geri sayıma geçildi: 6 maç

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesindeki "5 milyon euro maddesi" devre dışı kalmak üzere.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Güler için geri sayıma geçildi: 6 maç
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28 Nisan 2023 14:09
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesindeki, "1500 dakika süre almazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesinin devre dışı kalması için geri sayıma geçildi.

Muhtemel 8 maçın 6'sında 90'ar dakika oynarsa 1504 dakikaya ulaşacak Arda'da madde geçersiz olacak. Öte yandan genç oyuncu ile kontrat yenileme görüşmeleri de devam ediyor.

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Genç yıldız gösterdiği performansla alkış almaya devam eden futbolcu Avrupa'dan pek çok takımın radarına girdi. Bu anlamda Arda Güler'in geleceği büyük merak konusu oldu.



 
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