Arda Güler: "Halkımızı mutlu etmeye çalışacağız"

Arda Güler, A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Arda Güler: 'Halkımızı mutlu etmeye çalışacağız'
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15 Ekim 2024 00:36
Arda Güler, A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Arda Güler yaptığı açıklamada, "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı baskıyla gelen golü de değerlendiren genç oyuncu, "O dakikada o baskıyı yapmak inanılmaz değerli, ona borçluyum. Gol atıp katkıda bulunduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Arda Güler ayrıca, "Oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aldığım dakikalar gelişmeye yardımcı oluyor. Halkımıza teşekkür ederim, onları mutlu etmeye çalışacağız bugünkü gibi" ifadelerini kullandı.

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