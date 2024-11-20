Arda Güler: 'Hakan Ağabey olsaydı...'

Milli futbolcularımızdan Arda Güler, Karadağ'a 3-1 mağlup olduğumuz UEFA Uluslar B Ligi maçının ardından konuştu.
Arda Güler maç sonunda; "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz." dedi.
Genç yeteneğimiz, "Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız." iddiasında bulundu.
Arda, "Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Eksikliğini hissettik... Herkes elinden geleni yaptı. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Arda Güler maç sonunda; "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz." dedi.
Genç yeteneğimiz, "Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız." iddiasında bulundu.
Arda, "Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Eksikliğini hissettik... Herkes elinden geleni yaptı. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.