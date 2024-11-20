Arda Güler: 'Hakan Ağabey olsaydı...'

Milli futbolcularımızdan Arda Güler, Karadağ'a 3-1 mağlup olduğumuz UEFA Uluslar B Ligi maçının ardından konuştu.



Arda Güler maç sonunda; "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz." dedi.



Genç yeteneğimiz, "Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız." iddiasında bulundu.



Arda, "Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Eksikliğini hissettik... Herkes elinden geleni yaptı. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.







