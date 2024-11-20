Arda Güler: "Hakan Ağabey olsaydı..."

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Arda Güler açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler: 'Hakan Ağabey olsaydı...'
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20 Kasım 2024 01:44
Milli futbolcularımızdan Arda Güler, Karadağ'a 3-1 mağlup olduğumuz UEFA Uluslar B Ligi maçının ardından konuştu.

Arda Güler maç sonunda; "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz." dedi.

Genç yeteneğimiz, "Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız." iddiasında bulundu.

Arda, "Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Eksikliğini hissettik... Herkes elinden geleni yaptı. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

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