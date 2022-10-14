Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, AEK Larnaca deplasmanında gösterdiği performansla övgü toplamayı başardı.

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Arda Güler, Güney Kıbrıs'ta göz doldurdu
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14 Ekim 2022 09:06
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