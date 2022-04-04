Arda Güler gözünü Galatasaray'a dikti

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, son oynanan Kayseri deplasmanında da golünü attı. Genç yıldız, şimdi gözünü Galatasaray derbisine çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Arda Güler gözünü Galatasaray'a dikti
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04 Nisan 2022 09:34
Fenerbahçe 'nin harika çocuğu Arda Güler, son haftalarda yakaladığı müthiş performansı Kayserispor karşısında da sürdürmeyi başarmıştı. U17 Milli Takımı'na formda gidip, formda dönen 17 yaşındaki yıldız, Kayseri deplasmanında da golünü attı. Arda Güler, şimdi gözünü Galatasaray derbisine çevirdi.

Arda, Alanya karşısında ağları sarsarak ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncu olarak Fenerbahçe tarihine geçmişti. 17 yaşındaki futbolcu, bu başarıyı derbide de tekrarlayarak 'Gerçek Fenerbahçeli' olmanın hayallerini kuruyor. 

 

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