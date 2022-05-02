Arda Güler, gözünü Beşiktaş derbisine dikti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Beşiktaş derbisinde forma şansı bulmak istiyor.



Arda Güler, kulüp tarihinin gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olmuştu. 17 yaşındaki oyuncu ligde sadece 285 dakika sahada kalmasına rağmen 3'ü gol, 3'ü asist olmak üzere 6 skor katkısı sağladı. Arda, ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşasa da gol atıp tarihe geçme hayalini gerçekleştirememişti. Genç futbolcu şimdi gözünü Beşiktaş mücadelesine çevirdi. Arda Güler, Siyah-Beyazlılara karşı da ilk derbi heyecanını yaşamayı iple çekiyor.





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