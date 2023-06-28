Arda Güler gitmeli mi, kalmalı mı?

Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Arda Güler için iki farklı yorum geldi.
Ahmet Çakar, genç yıldız için, "Arda Güler'in babası ya da dedesi olsaydım 'Hadi oğlum gidiyoruz' derdim ve 17.5 milyon Euro'yu kim öderse basar giderdim. Ama tabii ki Avrupa'nın majör liglerinde ve ismi büyük takımlarda oynamasını sağlardım." dedi.
Attila Gökçe ise, "Arda Güler… Çocuğun ve ailenin kafasını karıştıran görülmemiş bonuslarla dolu teklifler. Böyle bakarsak, çocuk gidici. Bence en iyi karar bu olmaz. Arda'nın 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynayıp 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım'la, Konferans Ligi'nde "çubuklu" ile kariyerini geliştirmesi, en idealidir. Yine de kendi bilir." yorumunda bulundu.
Avrupa'dan birçok takımla adı geçen 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 17.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.
Ahmet Çakar, genç yıldız için, "Arda Güler'in babası ya da dedesi olsaydım 'Hadi oğlum gidiyoruz' derdim ve 17.5 milyon Euro'yu kim öderse basar giderdim. Ama tabii ki Avrupa'nın majör liglerinde ve ismi büyük takımlarda oynamasını sağlardım." dedi.
Attila Gökçe ise, "Arda Güler… Çocuğun ve ailenin kafasını karıştıran görülmemiş bonuslarla dolu teklifler. Böyle bakarsak, çocuk gidici. Bence en iyi karar bu olmaz. Arda'nın 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynayıp 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım'la, Konferans Ligi'nde "çubuklu" ile kariyerini geliştirmesi, en idealidir. Yine de kendi bilir." yorumunda bulundu.
Avrupa'dan birçok takımla adı geçen 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 17.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.
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