Arda Güler, geri dönüyor!

Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, bu hafta oynanacak Sevilla maçında ilk kez eflatun beyazlı formayı giyebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, geri dönüyor!
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16 Ekim 2023 12:14
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlıkları nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler, sahalara dönüyor.

İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR

AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı.

Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.

Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.

SEVILLA OLMAZSA BRAGA

Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.

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