Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gündemden düşmüyor.İspanyol devine transferi sonrası iki kez sakatlık yaşayan ve henüz forma şansı bulamayan genç yıldız, bu kez fiziksel değişimi ile gündeme geldi.6 Temmuz'da Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki futbolcunun, 4 ay gibi kısa bir sürede fiziksel olarak yaşadığı değişim futbolseverleri şaşırttı.Öte yandan Real Madrid'de şu ana kadar hiç sahaya çıkamayan milli futbolcunun, pazar günü oynanacak Rayo Vallecano karşılaşmasında kadroda olacak.