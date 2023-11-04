Arda Güler, fiziksel değişimiyle gündem oldu!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devindeki fiziksel değişimi ile gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, fiziksel değişimiyle gündem oldu!
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04 Kasım 2023 13:40
Son güncelleme 04 Kasım 2023 14:51
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gündemden düşmüyor.

İspanyol devine transferi sonrası iki kez sakatlık yaşayan ve henüz forma şansı bulamayan genç yıldız, bu kez fiziksel değişimi ile gündeme geldi.

6 Temmuz'da Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki futbolcunun, 4 ay gibi kısa bir sürede fiziksel olarak yaşadığı değişim futbolseverleri şaşırttı.

İşte Arda Güler'in o fotoğrafları:

Temmuz 2023



 
Kasım 2023



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Öte yandan Real Madrid'de şu ana kadar hiç sahaya çıkamayan milli futbolcunun, pazar günü oynanacak Rayo Vallecano karşılaşmasında kadroda olacak.

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