Arda Güler, El Clasico ile başlayacak

ABD'de gerçekleştirilen hazırlık kampında sakatlık geçiren milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Milan ve Manchester United ile oynadığı maçlarda forma giyememişti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yakında sahaya çıkacağını söyledi.
Real Madrid'in 30 Temmuz'da ezeli rakibi Barcelona ile oynayacağı maçta genç yıldızın forma şansı bulacağı belirtildi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yakında sahaya çıkacağını söyledi.
Real Madrid'in 30 Temmuz'da ezeli rakibi Barcelona ile oynayacağı maçta genç yıldızın forma şansı bulacağı belirtildi.