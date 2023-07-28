Arda Güler, El Clasico ile başlayacak

Real Madrid'in yıldızlarından Roberto Carlos, La Liga ekibinin yeni transferi Arda Güler'le bir fotoğrafını paylaşarak, "Dünyanın en iyi kulübüne hoş geldin" ifadesini kullandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, El Clasico ile başlayacak
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28 Temmuz 2023 10:50
ABD'de gerçekleştirilen hazırlık kampında sakatlık geçiren milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Milan ve Manchester United ile oynadığı maçlarda forma giyememişti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yakında sahaya çıkacağını söyledi.

Real Madrid'in 30 Temmuz'da ezeli rakibi Barcelona ile oynayacağı maçta genç yıldızın forma şansı bulacağı belirtildi.

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