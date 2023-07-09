Arda Güler'e, Vinicius tarifesi

Ezeli rakibi Barcelona ile Arda Güler için transfer yarışına giren Real Madrid, Türk yıldızın transferinde mutlu sona ulaşan taraf oldu. 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in katıldığı törende Real'e toplam 6 yıllık imza attı.



Barcelona'ya tarihi bir çalım atan Real'in, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'a yaptığı sözleşme ile Arda Güler'i ikna ettiği ortaya çıktı. Benzema'nın aldığı mukavelenin Vinicius'a verilmesiyle Brezilyalı yıldızın kontratı Arda'ya sunuldu.



3.2 MİLYON EURO



İngiliz 90min sitesindeki haberde, Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili şu ifadeler yer aldı: "Vinicius Junior 3.2 milyon euro alıyordu ve yeni sözleşme ile 15 milyon euro kazanacak. Benzema'nın ayrılmasıyla kulübün en önemli oyuncusu haline gelen Vinicius'un mukavelesinin benzeri Arda'ya verildi. Arda şu anda ne kadar kazanırsa kazansın ona yakın olması mümkün değil. 2018'de çömez bir oyuncuyken 3.2 milyon euroya imza atan Vinicius, 12 milyon euroluk bir sıçrama yapmayı başardı."



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Real Madrid'de en yüksek maaşı alan isim haftalık 469 bin euroluk kazanç ile Alman orta saha Toni Kroos. 433 bin ile Alaba ikinci, 421 bin euro kazançla Luka Modric üçüncü sırada yer alıyor.



401 bin euro ile arkalarında Vinicius Junior var. Courtois 288, Rudiger 280 ve Fransız Tchouameni ise 240 bin euro alıyor. Haberde; 18'lik Arda Güler'in en çok kazananlar listesine girmesinin biraz zaman alacağı ancak bazı komisyonlarının yüksek olduğu belirtildi.



