Fenerbahçe 'de son dönemin en çok konuşulan ismi Arda Güler... 17 yaşındaki oyuncu, forma şansı bulduğu her maçta mücadelesi ve yetenekleriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Arda, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Takımdaki tüm ağabeyleri genç oyuncuya her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Mesut Özil ise veliahtı gözüyle bakılan takım arkadaşıyla özel olarak ilgileniyor. Dünyaca ünlü yıldız, idmanlarda Arda Güler'i adeta yanından ayırmıyor.



Çalışmalar sırasında genç oyuncuya neler yapması gerektiğini anlatan Mesut, molalarda ise tecrübelerini 17 yaşındaki futbolcuya aktarıyor. Mesut Özil, kariyerinin henüz başında olan Arda Güler'e başarı basamaklarını tırmanması konusunda elinden gelen yardımı sağlamaya çalışıyor. Arda da Mesut gibi dünyaca ünlü bir futbolcudan öğrenebileceği her şeyi öğrenmek için elinden geleni yapıyor.