Arda Güler'e ilk hoş geldin mesajı Rodrygo'dan

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e ilk 'hoş geldin' mesajı takımın Brezilyalı yıldızı Rodrygo'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arda Güler'e ilk hoş geldin mesajı Rodrygo'dan
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06 Temmuz 2023 17:42
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 18:16
18 yaşında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak İspanya'da büyük yankı uyandıran Arda Güler'e takım arkadaşlarından ilk 'hoş geldin' mesajı geldi.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Real Madrid ailesine bir yetenek daha katılıyor. Hoş geldin Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

Rodrygo'nun ardından Real Madrid'in bir diğer yıldızı Vinicius Jr da Arda Güler için, "En büyük kulübü seçen bir oyuncu daha!" paylaşımında bulundu.



 
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