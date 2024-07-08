Arda Güler'e büyük sürpriz!

EURO 2024'te A Milli Takımımızın Hollanda ile Berlin'de oynadığı maça gitmek için trenle yolculuk yapan Arda Güler'in annesi, babası, dedesi, ablası ve kız arkadaşını büyük bir sürpriz bekliyordu. Aynı trende yer alan Türk taraftarlar, Güler ailesini tanıyınca ortalık adeta yıkıldı.Yolcu vagonu,tezahüratları ile inlerken Ümit Güler, bu isteği kırmayarak telefonla görüntülü aradı. Babasının etrafındaki taraftarları gören Arda ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.Baba Güler, telefonun diğer ucundaki oğluna önce başarı diledi, ardından dakarşılığını verdi.Ümit Güler telefonu kapattıktan sonra birden alkış koptu. Tren stada varıncaya kadar tezahüratlarla inledi. Bu arada baba Güler,sorusunacevabını verdi.