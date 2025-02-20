Arda Güler'e "Ayrıl" çağrısı!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Manchester City karşılaşmasında yine süre bulamadı. Genç yıldıza takımdan ayrıl çağrısı geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arda Güler'e 'Ayrıl' çağrısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2025 08:37
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester City'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e şans vermedi.

İtalyan teknik adamın, maçın 3-0 olduğu sırada orta sahadan Aurelien Tchouameni'yi çıkarıp 39 yaşındaki Luka Modric'i oyuna alması ve Arda'yı düşünmemesi dikkat çekti.

"BÖYLE OLMAZ! AYRIL!"

Karşılaşmanın yorumcusu olan Ömer Üründül, Arda Güler ile ilgili, "Maç 3-0 olmuş. Bitime 8 dakika var. Modric'i almanın anlamı ne? Şu maçta Arda Güler'i oynatmıyorsun. Arda Güler'in sezon sonu mutlaka Real Madrid'den ayrılması lazım. Böyle olmaz yani. Yazık." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 27 maçta 967 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery