Arda Güler'e Alex de Souza'dan tebrik mesajı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu ve mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Fenerbahçe'nin 4. golünü kaydeden Arda Güler'e, özel bir tebrik geldi. Sarı lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza, sosyal medya hesabından Arda Güler'i tebrik etti.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Arda Güler'e Alex de Souza'dan tebrik mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2022 14:13
Fenerbahçe 'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta oyuna 68'de dahil olan Arda Güler 90'da takımının son golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yı her zaman idolü olarak gördüğünü söyleyen genç oyuncu Arda Güler'e bugün Brezilya'dan tebrik mesajı geldi.

Alex Twitter adresinden "Golaço!!! Bravo Arda Güler" diyerek genç oyuncuyu kutladı. "Golaço" kelimesi ise harika gol anlamında kullanılıyor. Arda Güler'de Alex'e "Teşekkürler Kaptan" diyerek cevap verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.