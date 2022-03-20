Arda Güler'den taraftara mesaj!

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın genç yıldız adayı Arda Güler maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den taraftara mesaj!
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20 Mart 2022 23:41
Fenerbahçe'de Arda Güler, Konyaspor galibiyetinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için çok mutluyuz, inanılmaz atmosfer ve sonsuz desteğiniz için çok teşekkürler."

Tribünler Arda'yı çağırdı

Fenerbahçeli taraftarlar, 17 yaşındaki Arda Güler lehine tezahüratta bulundu.

İlk yarının son bölümünde takımları yenik durumdayken oynanan futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın ikinci yarısının başlamasıyla "Arda-Arda" şeklinde bağırırken, genç oyuncu 76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

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