Arda Güler'den Montella için paylaşım!
Arda Güler, Portekiz karşılaşmasının ardından Vincenzo Montella'nın kendisini öptüğü fotoğrafı paylaştı.
A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Portekiz karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Arda, paylaşımında, "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
19 yaşındaki futbolcu ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kendisini öptüğü fotoğrafı paylaştı.
Arda Güler'in paylaşımında kullandığı fotoğraf:
Arda, paylaşımında, "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
19 yaşındaki futbolcu ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kendisini öptüğü fotoğrafı paylaştı.
Arda Güler'in paylaşımında kullandığı fotoğraf:
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|4
|Macaristan
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0