Arda Güler'den Montella için paylaşım!

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Portekiz karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Arda, paylaşımında,ifadelerini kullandı.19 yaşındaki futbolcu ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kendisini öptüğü fotoğrafı paylaştı.