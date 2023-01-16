Arda Güler'den maç sonu paylaşım

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 2-1'lik Gaziantep FK maçı sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Arda Güler'den maç sonu paylaşım
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16 Ocak 2023 01:11
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Gaziantep FK galibiyeti sonrası bir paylaşımda bulundu.

2-1'lik galibiyet sonrası Twitter'da paylaşımda bulunan Arda, "Deplasmanda da bizi yalnız bırakmayan ve zor zamanlarda hep itici gücümüz olan taraftarımıza teşekkürler. Bana olan sonsuz desteğinizin karşılığını sahada verebilmek benim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Arda Güler, 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçının 83. dakikasında Miguel Crespo'nun yerine oyuna dahil olmuştu.
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