Fenebrahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda olduğu gibi Trabzonspor karşısında da ilk 11'deydi.Takımın hücumlarında başrol oynayan 18 yaşındaki oyuncu, Batshuayi'nin golündeki asistiyle herkesi mest etti.Siopis'ten çok şık bir çalımla sıyrılan Arda, Batshuayi'yi topla buluşturdu. Onun pasında Belçikalı golcü ağları sarstı. Bu sezon Süper Lig'de 18. maçına çıkan Arda, 3. asistine imza attı.Ayrıca 4 de golü bulunan başarılı oyuncu, maç içinde yine duran topların başına geçen isim oldu. İkinci yarıda üst üste kullanılan ve pozisyona girilen kornerlerde adrese teslim ortalarıyla takım arkadaşlarını gole yaklaştırdı. 1'i isabetli 2 şutla maçı bitiren Arda, 4 şut pasıyla da dikkat çekti.